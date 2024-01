Storebrand Asa Adr Aktie: Die Bären zittern!

Derzeit wird Storebrand Asa an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 13,34 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung um 43 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Versicherungsbranche momentan bei 23 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Storebrand Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,34 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,98 EUR liegt damit um 8,72 Prozent darüber, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 7,79 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +2,44 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung der Storebrand Asa-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde Storebrand Asa überwiegend positiv diskutiert, mit neun Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Storebrand Asa liegt bei 50,12, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 46 in den neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".