Storebrand ASA Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Storebrand Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 7,65 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,2 EUR, was einem Unterschied von +7,19 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (8,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Storebrand Asa-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,33 als unterbewertet gilt. Daher erhält Storebrand Asa eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Storebrand Asa derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent und zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Storebrand Asa-Aktie, sowohl aus charttechnischer, als auch aus fundamentaler und Anlegerperspektive.