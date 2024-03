Storebrand ASA Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Storebrand Asa bei 8,468 EUR liegt, was einer Entfernung von +9,41 Prozent vom GD200 (7,74 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 8,3 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Storebrand Asa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verschlechterte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung von den Anlegern erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Storebrand Asa-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 4,28 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,7) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Storebrand Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage (66,5 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (43,47 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält die Storebrand Asa-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen bereichen der technischen Analyse.