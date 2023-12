Storebrand ASA Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens Storebrand Asa gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion insgesamt positiv bewertet. Die Anleger-Sentimente ergeben somit eine positive Einschätzung.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Storebrand Asa-Aktie beträgt aktuell 7,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,742 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Storebrand Asa eine positive Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,2 Prozent). Somit resultiert in diesem Fall eine neutrale Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Storebrand Asa-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 4,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,06 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Storebrand Asa eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Storebrand Asa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,58 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher negativ bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Storebrand Asa aufgrund des RSI negativ bewertet.