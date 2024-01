Storebrand ASA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie des Unternehmens Storebrand Asa nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf die Dividende weist Storebrand Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Versicherung eine Dividendenrendite von 4,4 % auf, was 0,37 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 4,77 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Storebrand Asa-Aktie (8,17 EUR) um +10,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (7,38 EUR) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (7,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Storebrand Asa aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV von 13,34 liegt insgesamt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 23,39. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".