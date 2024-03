Storebrand ASA Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Storebrand Asa-Aktie zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 7,7 EUR liegt, was einen deutlichen Anstieg von 9,45 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,428 EUR bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,26 EUR, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt erhält die Storebrand Asa-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 4,28 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 37,05 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 39,1 im neutralen Bereich. Demzufolge erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Storebrand Asa bei 12,98 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 20,36. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut"-Empfehlung aufgrund der Unterbewertung der Aktie in der Versicherungsbranche.