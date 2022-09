Store Capital: Top-Dividendenaktie im September!

Yep, Store Capital (WKN: A12CRU) ist meine Top-Dividendenaktie im September. Im Endeffekt hat das mehrere Gründe. Ich bin geneigt, dass die Dividendenrendite ein solides, passives Einkommen ermöglicht. Derzeit winken 5,6 % Dividendenrendite. Selbst wenn ich meinen persönlichen Wertabschlag aufgrund des starken US-Dollars vornehme, bin ich bereinigt bei über 5 %. Solide, solide.

Allerdings ist die Höhe der Dividende nicht der einzige Grund. Store Capital hat konsequent mehr zu bieten: Dividendenwachstum und gleichzeitig operatives Wachstum bei einer günstigen Bewertung und der vorhandenen Qualität ist meine Investitionsthese.

Store Capital: Darum meine Top-Dividendenaktie im September

Der US-REIT Store Capital ist meine Top-Dividendenaktie im September, weil die Qualität mit über 3.000 Immobilien und mit über 13 Jahren durchschnittlicher Restvertragslaufzeit stimmig ist. Der REIT kommt derzeit auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von 12,4 auf Basis der voraussichtlichen Zahlen für das Jahr 2022. Das bedeutet: Es gibt einen möglichen Discount, wenn das operative Fundament stabil bleibt.

Aber vor allem die Wachstumsmöglichkeiten sind bei dieser Bewertung so interessant. Inflation, steigende Zinsen? Trotzdem rechnet das Management von Store Capital im laufenden Geschäftsjahr mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von mindestens 2,25 US-Dollar. Das war im zweiten Update dieses Jahr eine erneute Erhöhung der Prognosen. Für mich demonstriert das jede Menge Zuversicht.

Die Dividende von Store Capital ist deshalb auch sehr nachhaltig. Im Endeffekt beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis auf einen Wert von 68,4 % im Worst-Case. Bei der Top-Dividendenaktie im September könnte das schon bald auf eine Erhöhung der Dividende schließen lassen. Wobei der Blick auf den Unternehmenskalender zeigt: Dafür wären wir im September womöglich ebenfalls reif.

Wenn, dann hat Store Capital schließlich zum dritten Quartal eines jeden Börsenjahres die eigene Dividende erhöht. Das sollte nicht Teil einer Investitionsthese sein. Aber wenn es erneut moderates Dividendenwachstum geben sollte, dann folgt die Ankündigung voraussichtlich im Laufe des Monats. Das könnte die 5,6 % Dividendenrendite noch einmal leicht erhöhen.

Qualität zu einem guten Preis

Im Endeffekt ist es bei Store Capital jedoch die Qualität zu einem guten Preis. 5,6 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,4 formen für mich einen guten, qualitativen Real Estate Investment Trust. Das reicht aus, um solide Renditen zu generieren. Sowie auch dafür, um meine Top-Dividendenaktie für September zu sein. Vielleicht ist das nicht für jedermann der beste Kandidat. Wer jedoch nach soliden Renditen sucht, der sollte bei einem REIT einen näheren Blick riskieren. Vielleicht ja sogar in diesem Monat.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Store Capital.

