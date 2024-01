StorageVault Canada Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse von Storagevault Canada-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,25 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 5,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,78 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von 5,18 CAD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Storagevault Canada also ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmung als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, die ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die Storagevault Canada-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 positiven Bewertungen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (7,19 CAD) zeigt ein Aufwärtspotential von 38,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Storagevault Canada also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.