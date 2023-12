StorageVault Canada Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Storagevault Canada-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 36,76 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Storagevault Canada.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Storagevault Canada. Daher wird die Aktie vom Redaktionsteam mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Storagevault Canada-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,3 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,24 CAD befindet sich auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,13 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,6 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,91 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Somit wird die Storagevault Canada-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Storagevault Canada in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Storagevault Canada auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.