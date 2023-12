StorageVault Canada Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Storagevault Canada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 5,3 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,21 CAD liegt somit auf einem ähnlichen Niveau, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 4,61 CAD, was einer positiven Veränderung von +13,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Storagevault Canada-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Storagevault Canada-Aktie in den letzten Monaten erhöht war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Vier Analystenbewertungen für die Storagevault Canada-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren positiv, während keine negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,19 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 37,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Storagevault Canada liegt bei 38,57, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.