Stora Enso (R) Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Stora Enso-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 31,58 liegt. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stora Enso-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,63 EUR. Der letzte Schlusskurs von 12,37 EUR weicht um +6,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 11,79 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,92 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist Stora Enso ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Papier & Forstprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Dies deutet darauf hin, dass Stora Enso aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Stora Enso derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (4,85 % gegenüber 6,5 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.