Stora Enso (R) Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stora Enso beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19 als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Stora Enso liegt bei 0,89 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,68 Prozentpunkten niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Stora Enso-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.