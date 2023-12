Stora Enso (R) Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stora Enso Aktie liegt bei 22,03, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Stora Enso Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer insgesamt guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Stora Enso Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -10,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie 13,19 Prozent unter dem Wert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Stora Enso Aktie eine Dividendenrendite von 5,91 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,62 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.