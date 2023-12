Stora Enso Oyjr. A Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die finnische Papier- und Forstproduktefirma Stora Enso hat eine Dividendenrendite von 5,91 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,68 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Stora Enso. In den letzten neun Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Netz erhält Stora Enso eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität, aber eine positive Einschätzung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat Stora Enso im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,84 % erzielt, was 11,85 % unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.