Stora Enso Oyjr. A Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Stora Enso in den letzten 12 Monaten verzeichnete eine Performance von -10,84 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -13,19 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 2,35 Prozent ähnlicher Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 2,35 Prozent erzielte, liegt Stora Enso um 13,19 Prozent unter diesem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten in den Diskussionen an acht Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen beschäftigten sich die Anleger verstärkt mit positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Stora Enso. Basierend auf diesem Feedback bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die Abweichung des aktuellen Aktienkurses von Stora Enso von seinem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,63 EUR auf +7,44 Prozent beziffert. Hierdurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,78 EUR liegt der letzte Schlusskurs um +6,07 Prozent darüber, was ein weiteres "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stora Enso bei 10,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,97 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.