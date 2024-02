Stora Enso Oyjr. A Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" zeigt sich, dass das aktuelle KGV von Stora Enso bei 19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stora Enso-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Stora Enso-Aktie mit einem aktuellen RSI-Wert von 55,32 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche hat Stora Enso in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,54 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite der Stora Enso-Aktie um 8,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stora Enso-Aktie aus fundamentaler, sentimentialer und technischer Sicht aktuell als schlecht bewertet wird.