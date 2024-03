Stora Enso Oyj A Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso A":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stora Enso-Aktie beträgt aktuell 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf Basis dieser Analyse wird der Stora Enso-Aktie ein "Gut"-Rating vergeben. Die längerfristige Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass Stora Enso überverkauft ist, mit einem Wert von 28,13, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Stora Enso damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Stora Enso derzeit auf 11,59 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12,845 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 11,6 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +10,73 Prozent Abstand auch aus dieser Sicht ein "Gut" erhält. Insgesamt wird der Stora Enso-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Die Diskussionen rund um Stora Enso auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen, und auch überwiegend positive Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Stora Enso wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Stora Enso-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,95 Prozent erzielt, was 0,81 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -0,15 Prozent, und Stora Enso liegt aktuell 0,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.