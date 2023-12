Stora Enso Oyj A Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso A":

Die Stora Enso-Aktie hat in den vergangenen 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 11,63 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 12,495 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,44 Prozent und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 11,78 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +6,07 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Stora Enso für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Stora Enso, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was dem Unternehmen eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe einbringt.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche ergibt sich eine Performance von -10,84 Prozent für Stora Enso in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,35 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,19 Prozent und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Stora Enso mit einer Unterperformance von 13,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu demselben "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet hat Stora Enso ein aktuelles KGV von 10,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent liegt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" weist einen Wert von 17,97 auf, wodurch die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.