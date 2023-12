Stora Enso Oyj A Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso A":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Die aktuelle KGV von Stora Enso beträgt 19, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Papier & Forstprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Stora Enso daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Stora Enso derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukte. Der Unterschied beträgt 1,65 Prozentpunkte (4,85 % gegenüber 6,5 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Obwohl die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert ist, führt dies zu einem "Neutral"-Rating und insgesamt erhält die Stora Enso-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stora Enso-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 11,63 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (12,37 EUR) weicht somit um +6,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,92 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stora Enso-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.