Stora Enso Oyj A Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Stora Enso-Aktie beträgt der RSI-Wert 55,32, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch unterverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Beim erweiterten RSI (RSI25) über 25 Tage beträgt der Wert 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch unterverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI bleibt also "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Stora Enso in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,31 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -3,77 Prozent, was eine Underperformance von -8,54 Prozent für Stora Enso bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -3,77 Prozent hatte, lag Stora Enso um 8,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Stora Enso-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 11,63 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,165 EUR, was einem Unterschied von -4 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,94 EUR) liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,49 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stora Enso-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren keine besonders positiven oder negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Stora Enso-Aktie.