Stora Enso-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Stora Enso hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,84 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -13,19 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um 2,35 Prozent. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Stora Enso um 13,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) von Stora Enso liegt bei 22,03, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Stora Enso daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen Stora Enso. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stora Enso bei 10,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.