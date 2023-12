Stora Enso Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso R":

Das finanzjournalistische Rating-Modell bewertet die Stora Enso-Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 19,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Papier & Forstprodukte", was einer Unterperformance von -2 Prozent entspricht. Die Performance der Stora Enso-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 1,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Underperformance von -2,86 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 2,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Stora Enso liegt bei 38,18 und wurde daher als "Neutral" eingestuft, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 41,87 für 25 Tage. Die Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für die Stora Enso-Aktie in den letzten Wochen hin. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.