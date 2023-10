Stora Enso Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Laut der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Stora Enso-Aktie bei 11,97 EUR, während der aktuelle Kurs bei 11 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,1 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Über den Zeitraum von 50 Tagen beträgt der gleitende Durchschnittskurs 11,59 EUR, was einer Abweichung von -5,09 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stora Enso-Aktie bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Papier & Forstprodukte"-Branche (KGV von 7,71) über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer überbewerteten Einschätzung und einer "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -10,84 Prozent. Dies liegt 12,33 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" (1,49 Prozent) und zeigt eine Unterperformance. Die jährliche Rendite für Unternehmen der "Papier & Forstprodukte"-Branche beträgt Durchschnittlich 1,49 Prozent. Stora Enso liegt derzeit 12,33 Prozent darunter und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Stora Enso-Aktie beträgt derzeit 5,91 Prozent, was niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Papier & Forstprodukte" (7,26 Prozent). Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen beträgt -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

