Stora Enso Aktie: Bestätigung des Hammer-Kursziels!

Die Aktie der Stora Enso wird langfristig von Analysten als “gut” bewertet. Von sieben Experten erhielt die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von 0 für “gut”, “neutral” oder “schlecht”. Kurzfristig wurde die Aktie in aktuellen Studien des vergangenen Monats ebenfalls als “gut” bewertet. Allerdings gab es auch Einordnungen als “neutral” oder “schlecht”. Durchschnittlich sehen die Analysten ein Kursziel von 0,00 € voraus, was einem negativen Erwartungsprozentwert von -100,00% entspricht. Trotzdem erreicht der aktuelle Schlusskurs mit 11,50 € weiterhin das Prädikat “gut”.

Stora Enso: Eine Fundamentalanalyse bestätigt eine positive Prognose

Stora Enso’s Aktie weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,91 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 5,91 Euro zahlt. Im Vergleich zu...