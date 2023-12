Stoneridge Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse von Stoneridge zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 18,37 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 19,57 USD liegt und damit einen Abstand von +6,53 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 17,12 USD, was einer Differenz von +14,31 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung der Stoneridge-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu dem Schluss führt, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich jedoch, dass Stoneridge mit einer Rendite von -9,23 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Automatischen Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 6,47 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stoneridge-Aktie weist auf überverkaufte Bedingungen hin, da sowohl der 7-Tage-RSI (23) als auch der 25-Tage-RSI (29,05) eine "Gut"-Bewertung erhalten. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stoneridge.