Stoneridge Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Stoneridge liegt bei 92,39, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation interpretiert wird, was eine "Neutral" Bewertung ergibt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Stoneridge ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 109,44 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (20,43) eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die Dividendenpolitik der Aktie von Stoneridge schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Stoneridge. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Stoneridge wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.