Stoneridge Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stoneridge-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,91 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Stoneridge.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Stoneridge insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose von 27 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 53,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Stoneridge eine Performance von -32,52 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 5,35 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -37,86 Prozent führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Stoneridge um 28,01 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Stoneridge-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.