Stoneridge Aktie: Wann tut sich was?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Stoneridge intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Stoneridge, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Stoneridge beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830,35 % ("Automatische Komponenten") als niedrig einzustufen ist. Somit fällt die Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende negativ aus.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Stoneridge liegt mit einem Wert von 109,44 deutlich über dem Branchenmittelwert von 21,52, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stoneridge bei 18,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,6 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -11,42 Prozent. Der GD50 liegt bei 17,47 USD, was zu einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von -4,98 Prozent führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung als "Neutral".