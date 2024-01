Stoneridge Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Sentiment und Buzz um Stoneridge lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Im Moment zeigt die Aktie jedoch nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Die Gesamtbewertung für Stoneridge ist daher "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Stoneridge derzeit bei 18,38 USD, während die Aktie selbst bei 17,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,43 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 17,36 USD, was einen Abstand von +2,25 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Gemäß den Analysteneinschätzungen liegen für Stoneridge aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Stoneridge. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was einer potenziellen Steigerung von 52,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Stoneridge-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Stoneridge aktuell 0, was eine negative Differenz von -3830,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Stoneridge von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.