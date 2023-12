Stoneridge Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Auf dessen Basis ist Stoneridge mit einem Wert von 109,44 deutlich teurer als das Branchen-Mittel in der Kategorie "Automatische Komponenten" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,86, was einen Abstand von 425 Prozent zum KGV von Stoneridge bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten dem Stoneridge-Aktien insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Stoneridge. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 38,11 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividende von Stoneridge liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3830,27 %) als niedrig zu bewerten ist. Daher wird die Dividendenpolitik der Stoneridge als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung zu Stoneridge in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" zulässt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.