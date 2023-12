Stonehorse Energy Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Stonehorse Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Stonehorse Energy ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung für Stonehorse Energy hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wodurch Stonehorse Energy erneut eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Kommentare und Befunde zu Stonehorse Energy in den sozialen Medien ergab eine neutrale Stimmung. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht ist die Stonehorse Energy-Aktie mit einem Kurs von 0,015 AUD derzeit -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -25 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie führt.