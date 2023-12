Stonehorse Energy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stonehorse Energy Aktie wird anhand der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,015 AUD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD weist eine Abweichung von -25 Prozent auf, was insgesamt zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Stonehorse Energy Aktie wird hingegen positiv bewertet. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Stonehorse Energy diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut" erhält.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Stonehorse Energy liegt bei 100, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 58,33, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Stonehorse Energy-Aktie führt.