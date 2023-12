StoneCo Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Stoneco wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Stoneco in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Stoneco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 9,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,97 Prozent für Stoneco in diesem Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 4,69 Prozent, und Stoneco übertraf diesen Durchschnittswert um 50,47 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Stoneco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Stoneco mit 0 Prozent um 5,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentable Investition eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco liegt bei 21, während der Wert in der "IT-Dienstleistungen"-Branche bei 52,59 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche um ca. 59 Prozent unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Stoneco folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.