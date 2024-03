StoneCo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Stoneco beträgt der 7-Tage-RSI 47,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52,43 im neutralen Bereich. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Stoneco.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Stoneco im vergangenen Jahr eine Rendite von 101,18 Prozent erzielt, was 94,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche der IT-Dienstleistungen liegt die Rendite von Stoneco aktuell sogar 90,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Stoneco. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anlegerinteresse.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 12 USD, was einem potenziellen Rückgang der Aktie um -30,48 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Daher lautet die Empfehlung der Analysten insgesamt "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Stoneco führt.