StoneCo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um bestimmte Aktien. Dies kann Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien haben, abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Stoneco wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bestimmung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet. Bezogen auf die Stoneco-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 69, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse, und auch hier wird ein neutrales Rating von 39,26 vergeben. Insgesamt erhält die Stoneco-Aktie somit ein neutrales Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Analystenmeinungen zu Stoneco zeigen über die letzten zwölf Monate insgesamt eine neutrale Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -29,82 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Stoneco-Aktie somit insgesamt eine neutrale Empfehlung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Stoneco mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion.