StoneCo Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Stoneco verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,25 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 85,29 Prozent darstellt. Im Bereich der IT-Dienstleistungen liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,59 Prozent, wobei Stoneco aktuell um 82,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Stoneco-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ergibt für die Stoneco-Aktie einen Wert von 81,13 für den RSI7 (sieben Tage) und 58,25 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,57, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" für Stoneco.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Stoneco ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -5,75 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen entspricht. Daher erhält Stoneco in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

