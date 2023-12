StoneCo Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Constellation Acquisition Corp":

Die Aktie von Stoneco wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, wobei sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,25 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,01 USD liegt, was einer Abweichung von +47,02 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Stoneco eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,27 USD liegt mit einer Abweichung von +35,72 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Stoneco-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Stoneco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Des Weiteren wird die Stimmung rund um die Aktie von Stoneco analysiert. Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stoneco zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Stoneco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Stoneco derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,76 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von Stoneco eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Zuletzt wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco betrachtet, das einen Wert von 21 aufweist. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 52,09) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt um ca. 59 Prozent. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Stoneco daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.