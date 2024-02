StoneCo Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stoneco unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sieht es für Stoneco wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da es 0 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Stoneco. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Stoneco liegt bei 12 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -32,89 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 17,88 USD lag. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Stoneco liegt bei 36,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,53 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco liegt bei 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 61,27) unter dem Durchschnitt (ca. 62 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Stoneco daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.