StoneCo Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stoneco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,33 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +36,61 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,89 USD über dem letzten Schlusskurs von 18,21 USD, was einer Abweichung von +7,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Stoneco-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Stoneco diskutiert wurde. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

Die Analysten haben Stoneco in den letzten zwölf Monaten mit 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -34,1 Prozent und der Einstufung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" auf Basis der Analystenbewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stoneco-Aktie liegt derzeit bei 23,42, was 61 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 60. Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und somit auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.