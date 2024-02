StoneCo Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco beträgt derzeit 24,57, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Stoneco eine Rendite von 88,25 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 85,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 5,59 Prozent, was bedeutet, dass Stoneco derzeit um 82,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Stoneco bei 16,23 USD, was -6,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt die Aktie mit einer Distanz von +18,9 Prozent zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, im positiven Bereich. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die langfristige Meinung der Analysten wird die Stoneco-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Stoneco vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 12 USD festgelegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -26,06 Prozent erzielen könnte, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".