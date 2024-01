StoneCo Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Stonecos RSI liegt bei 64,9, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,61 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“ Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von „neutral“.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Stoneco ist insgesamt positiv. Sowohl in den vergangenen zwei Wochen als auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Analysten bewerten die Stoneco-Aktie derzeit als „neutral“, basierend auf 0 „Gut“-, 2 „Neutral“- und 0 „Schlecht“-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Stoneco, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (12 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -29,49 Prozent hin, was einer „Schlecht“-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Stoneco eine Rendite von 55,16 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche liegt Stoneco mit einer Rendite von 35,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Stoneco ein „Gut“-Rating in dieser Kategorie.