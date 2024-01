StoneCo Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Morningstar":

Die Stoneco-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 12,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +33,81 Prozent über dem GD200 und um +13,85 Prozent über dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Stoneco-Aktie einen Wert von 64,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 46,61, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" aufgrund des RSI.

Die Analysten bewerten die Stoneco-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral", basierend auf 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -29,49 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Stoneco somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco bei 21,47, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.