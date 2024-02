StoneCo Aktie: Was für eine Niederlage!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Stoneco-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Stoneco-Aktie beträgt der Wert für den RSI7 81,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 58,25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Stoneco gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was wiederum zu einem "Schlecht"-Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stoneco-Aktie beträgt derzeit 24,57 und liegt somit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 62. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Stoneco-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die vorliegenden Bewertungen aus Analysteneinschätzungen lauten wie folgt: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stoneco aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 12 USD, was einer erwarteten Performance von -26,06 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 16,23 USD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erfolgt insgesamt eine Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".