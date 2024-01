StoneCo Aktie: War das schon alles?

Die Stoneco wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,8 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (17,11 USD) um +33,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 15,24 USD zeigt mit einer Abweichung von +12,27 Prozent eine positive Wertentwicklung. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Stoneco mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 % bei IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend neutrale Bewertung für die Stoneco, basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung, Dividende sowie Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.