StoneCo Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Stoneco wurden in einem längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für Stoneco in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass Stoneco weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 50,93, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Stoneco hinweist. Zusammen ergibt dies ein neutrales Rating für Stoneco in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Stoneco beträgt 0 Prozent und liegt damit 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Stoneco-Aktie eine schlechte Bewertung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stoneco-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es gibt keine Analystenupdates zu Stoneco aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um -30,27 Prozent fallen könnte, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Stoneco von den Analysten somit ein neutrales Rating.