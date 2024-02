StoneCo Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Stoneco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 52,3 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche IT-Dienstleistungen beträgt 9,75 Prozent, wobei Stoneco aktuell 48,43 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Stoneco derzeit als "Neutral" eingestuft, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (mit einem RSI von 36,93) als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen (mit einem RSI25 von 51,53).

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Stoneco derzeit einen positiven Trend aufweist und daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,29 USD, während der Aktienkurs bei 17,88 USD liegt, was einer Überperformance von +34,54 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,81 USD, was einer Abweichung von +6,37 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Grundlage als "Gut" eingestuft.