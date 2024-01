StoneCo Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Stoneco zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben Stoneco insgesamt mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 12 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 17,07 USD eine erwartete Kursentwicklung von -29,7 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco einen deutlich günstigeren Wert von 21,47 im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,38. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Bei einer Dividende von 0 % ist Stoneco im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,64 %) als schlecht zu bewerten, da die Ausschüttung um 5,64 Prozentpunkte niedriger ausfällt.