StoneCo Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Stoneco beträgt derzeit 23,42 und liegt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Stoneco auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite für Stoneco beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 0 liegt. Daher erhält Stoneco eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stoneco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,26 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 17,19 USD liegt (+29,64 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 16,73 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,75 Prozent). Daher erhält die Stoneco-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung rund um die Aktie von Stoneco. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen sowie die thematischen Inhalte der Diskussionen deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Stoneco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.