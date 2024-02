StoneCo Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stoneco beträgt derzeit 24,57 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 für IT-Dienstleistungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie momentan unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten ihre Bewertungen für die Stoneco-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Stoneco-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was einem Abwärtspotential von -27,27 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,5 USD. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Dividendenrendite für Stoneco beträgt derzeit 0 %, was 5,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Stoneco in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Stoneco daher gemäß unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung auf allen genannten Punkten.