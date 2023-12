StoneCo Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Stoneco liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einer unrentablen Investition und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten konnte Stoneco eine Performance von 55,16 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +45,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 9,55 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 5,06 Prozent verzeichnete, liegt Stoneco mit 50,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Stoneco in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, aber in den letzten Tagen war die Diskussion über Stoneco eher von negativen Themen geprägt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Stoneco-Aktie der letzten 200 Handelstage um +41,87 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +37,62 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Stoneco daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.